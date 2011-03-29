В блокированном Службой безопасности суде взяли четырех человек

Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали во время получения взятки четырех сотрудников Шевченковского районного суда г. Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по данному факту Генеральная прокуратура Украины возбудила два уголовных дела по признакам преступлений в сфере служебной деятельности.

Проводятся неотложные следственные действия по месту работы и жительства задержанных лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-центр СБУ подтвердил, "что в помещении Шевченковского суда проходят следственные действия. Они связаны с борьбой с коррупционными проявлениями в судебном корпусе", говорилось в сообщении.