В блокированном Службой безопасности суде взяли четырех человек
19:28, 29 марта 2011Общество
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Во время получения взятки
Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали во время получения взятки четырех сотрудников Шевченковского районного суда г. Киева.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по данному факту Генеральная прокуратура Украины возбудила два уголовных дела по признакам преступлений в сфере служебной деятельности.
Проводятся неотложные следственные действия по месту работы и жительства задержанных лиц.
Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-центр СБУ подтвердил, "что в помещении Шевченковского суда проходят следственные действия. Они связаны с борьбой с коррупционными проявлениями в судебном корпусе", говорилось в сообщении.
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