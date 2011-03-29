Вместо бензина А-95 на заправках Украины продают «бодягу» из угля

На автозаправках Украины все чаще продают не качественное топливо, а фальсификат, который не соответствует никаким стандартам. Об этом сообщили в Комитете защиты потребителей нефтепродуктов после проверок качества топлива на автозаправочных станциях.

По словам руководителя организации Андрея Пасишника, на нескольких АЗС комитет обнаружил, что под названием "бензин А-95" продавался побочный продукт коксохимического производства, фактически переработки угля. Конечно, его можно разбавить газовым конденсатом или стабильным бензином, и по октановому числу получить А-92 или А-95. Но ни фракционный состав, ни химические и физические показатели не соответствуют никаким стандартам", - заметил эксперт.

Пасишник заметил, что некачественное топливо реализуется, в первую очередь, на редких заправках под малоизвестными брендами. Но также "бодягой" нередко грешат и крупные автозаправочные сети, причем даже те, названия которых на слуху.

"Такая ситуация сложилась из-за отсутствия государственного контроля качества - на эти цели в течение нескольких лет просто не выделялись средства, поэтому сейчас существует угроза того, что, заправившись на какой-то АЗС, автолюбитель может испортить себе двигатель, причем доказать, что виновата именно заправка, в суде будет практически нереально", - сказал глава комитета.

Пасишник также порекомендовал, чтобы избежать подобных инцидентов, нужно заправляться в брендовых сетях АЗС, которые имеют собственную отлаженную систему контроля качества нефтепродуктов. Там шанс "отравить" автомобиль также есть, но значительно ниже чем на единичных неизвестных заправках.

В то же время Пасишник подчеркнул, что реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС способствует инициированный правительством перенос сроков введения стандартов качества Евро-4 и Евро-5.

Напомним, по оценкам участников рынка и экспертов, от 20% до 40% всех нефтепродуктов, реализуемых на отечественных АЗС, - фальсификат. Особенно часто некачественное топливо встречается на небрендированных станциях.

Ранее Антимонопольный комитет сообщил о намерении штрафовать нефтетрейдеров за реализацию некачественного топлива.

ТСН