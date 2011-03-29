Президент Лукойла: цена на нефть должна быть 70-90 долларов за бочку

Справедливая цена на нефть на мировом рынке должна находиться на уровне от 70 до 90 долларов за баррель. Такое заявление сделал глава "Лукойла" Вагит АЛЕКПЕРОВ на совещании компании по вопросам внутреннего аудита. Совещание состоялось еще 16 марта, но пресс-служба "Лукойла" разместила видеоролик с мероприятия только 29 марта, передает Лента.ру.

Сейчас европейская нефть марки Brent на мировом рынке стоит более 114 долларов за баррель, а американская WTI - больше 103 долларов. Российская Urals обычно торгуется с небольшим дисконтом к Brent, поэтому в последнее время и она стоит больше 100 долларов за баррель.

Цены на нефть на мировом рынке значительно выросли в начале 2011 года из-за массовых беспорядков сразу в нескольких странах Ближнего Востока и Северной Африке. Новый скачок цен произошел в феврале, когда конфликты оппозиции и правящих сил в Ливии переросли в гражданскую войну.

В.АЛЕКПЕРОВ напомнил, что именно высокие цены на нефть стали одной из причин глобального экономического кризиса: в 2008 году они достигали отметок в 140 долларов за баррель. По словам главы "Лукойла", его компания заинтересована в справедливых и стабильных ценах, так как они помогают всей экономике в целом, рост которой, в свою очередь, обеспечивает увеличение спроса на углеводороды.

В 2009-2010 годах многие страны мира, в том числе и основные экспортеры нефти, заявляли, что считают цену на нефть в 70-80 долларов за баррель отвечающей современному состоянию дел на мировом рынке. Эту же оценку назвали справедливой лидеры "Большой восьмерки" (G8) на заседании в середине 2009 года.