Против экс-заместителя начальника Киевского метро возбудили дело

Прокуратура города Киева по результатам проверки деятельности коммунального предприятия «Киевский метрополитен» на предмет проведения государственных закупок возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника метрополитена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, экс-чиновник, превышая служебные полномочия, заключил договор с ООО «Укррослизинг» об увеличении стоимости финансовых лизинговых услуг на приобретение 100 вагонов метро на сумму 90 млн. грн.

Уголовное дело возбуждено согласно ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.