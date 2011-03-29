Против экс-заместителя начальника Киевского метро возбудили дело
11:44, 29 марта 2011Общество
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Снова государственные закупки...
Прокуратура города Киева по результатам проверки деятельности коммунального предприятия «Киевский метрополитен» на предмет проведения государственных закупок возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника метрополитена.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, экс-чиновник, превышая служебные полномочия, заключил договор с ООО «Укррослизинг» об увеличении стоимости финансовых лизинговых услуг на приобретение 100 вагонов метро на сумму 90 млн. грн.
Уголовное дело возбуждено согласно ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
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