Взрыв на Волыни: один человек погиб, двое ранены

Вчера в 15.30 в с. Мощеная Ковельского района Волынской области во время заготовки глины в карьере рабочие нашли взрывоопасный предмет.

При попытке его поднять произошел взрыв, вследствие чего один человек погиб и двое были ранены, сообщает пресс-служба МЧС.

Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в центральную районную больницу.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование.

На месте события работала оперативная группа Управления МЧС в Волынской области.