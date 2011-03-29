Взрыв на Волыни: один человек погиб, двое ранены
08:59, 29 марта 2011Общество
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Ужасная находка в карьере
Вчера в 15.30 в с. Мощеная Ковельского района Волынской области во время заготовки глины в карьере рабочие нашли взрывоопасный предмет.
При попытке его поднять произошел взрыв, вследствие чего один человек погиб и двое были ранены, сообщает пресс-служба МЧС.
Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в центральную районную больницу.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование.
На месте события работала оперативная группа Управления МЧС в Волынской области.
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