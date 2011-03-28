На Волыни на срубе дерева проявилось изображение Богоматери

В Волынской области на срубе дерева проявилось изображение Богоматери.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По их данным, удивительный орех обнаружили в селе Сёмаки недалеко от Луцка двое мужчин.

Как отмечается в сообщении, когда лесорубы спилили одну из веток, на срезе стал проступать словно лик Девы Марии. Удивленные мужчины отнесли сруб в церковь, чтобы священник подсказал, что делать.

Свежее изображение, которое четко напоминало изображение Богородицы, мужчины сняли на мобильные телефоны. "Когда смотришь на эти снимки еще свежесрубленного дерева (потому что более позднее изображение потускнело в результате усыхания древесины), кажется, какой-то талантливый художник писал лик Пресвятой Марии, да еще и подрисовал красками", - говорится в сообщении.

Архиепископ Луцкий и Волынский МИХАИЛ, комментируя событие, сказал: «Каждый по-своему может трактовать это изображение и каждый свое мог увидеть на срезе, но однозначно хорошо, если это - толчок к покаянию и молитве”.

"Для кого-то это будет обращение к вере, кто-то по вере, коснувшись этого места, будет получать какое-то оздоровление и исцеление. Потому что исцеляет не дерево или даже икона. Исцеляет Господь по вере человека", - сказал он.