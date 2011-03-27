Новый глава УГКЦ: Мы сегодня церковь глобальная

Украинская греко-католическая церковь на сегодняшний день является глобальной церковью, заявил новоизбранный глава УГКЦ Блаженнейший Святослав ШЕВЧУК в эксклюзивном интервью радио «Свобода».

«Я думаю, что такое мнение, что мы церковь региональная – оно уже абсолютно не соответствует действительности. Мы сегодня церковь глобальная. Мы существуем очень далеко за границами Галичины. Не только на восток, запад, а также север и юг. Более того, сам факт, что сегодняшнее событие так широко освещается в средствах массовой информации в Украине – это говорит о том, что мы сегодня являемся очень интересной и многозначительной церковью для всего украинского народа, даже независимо от конфессиональной идентификации и независимо от того или иного лица. И очевидно, что мы будем расти и развиваться», - объяснил С.ШЕВЧУК.

По его мнению, «в первую очередь, УГКЦ солидаризируется со всей церковью и с другими христианскими церквами, которые отстаивают христианские ценности в Европе». «В первую очередь, мы всегда солидаризировались и будем солидаризироваться с основными братьями - православными Киевского патриархата. А с другой стороны, будем тоже пытаться протягивать руку ко всем другим православным церквам, которые существуют в Украине. История нашей церкви была такой, что мы всегда были посредниками между разъединенными. И, я думаю, что это призвание, такого посредника, мы можем очень успешно выполнять и также в той конфессиональной ситуации, которая сложилась сегодня в Украине», - добавил новоизбранный глава УГКЦ.

«С другой стороны, я думаю, что, прежде всего, мы должны быть собой, и поддерживать этот лозунг, тем более, относительно новой евангелизации. В частности, это касается стран старого христианства. Здесь, у нас в Украине, мы имеем особенные вызовы постсоветского общества, которое пережило свои раны. И поэтому я думаю, что нам сообща, со всеми теми, кто называет себя христианами, и необходимо вносить в современную даже европейскую культуру христианские ценности», - добавил он.

По мнению С.ШЕВЧУКА, «очень часто в современной культуре хочется как-то так нивелировать духовную, религиозную жизнь до сугубо частного дела, которое не должно вообще присутствовать в общественной жизни. И таким образом, скажем, даже о каких-то религиозных убеждениях часто не хочется говорить или они маргинализуются. А мы – христиане – сегодня должны свидетельствовать, и не бояться проявлять ту христову веру, которая является фундаментом нашей жизни. Свидетельствовать ее перед другими».

Как сообщал УНИАН, сегодня прошло введение на престол нового главы УГКЦ.

На церемонии присутствовали бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с женой Екатериной ЮЩЕНКО, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН, посол США в Украине Джон ТЕФФТ.