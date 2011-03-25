Папа Римский утвердил нового главу украинских греко-католиков

Папа Римский Бенедикт XVI утвердил решение Синода Украинской греко-католической церкви об избрании владыки Святослава ШЕВЧУКА новым главой Церкви, Верховным архиепископом Киево-Галицким.

Об этом сообщает радио «Ватикан».

До сих пор владыка Святослав был Апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Введение на престол нового главы УГКЦ состоится в воскресенье, 27 марта, в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве (ул. Никольско-Слободская, 5, вблизи станции метро «Левобережная»).

Торжественная Литургия начнется в 10.00.

***Владыка Святослав ШЕВЧУК родился 5 мая 1970 г. в г. Стрый Львовской обл. В 1983-1989 годах учился в подпольной греко-католической духовной семинарии. С 1991 по 1993 год изучал философию в Салезиянском университете в Буэнос-Айресе (Аргентина), а в 1993-1994 – богословие в Львовской духовной семинарии. 26 июня 1994 года получил иерейское освящение из рук Блаженнейшего Мирослава Любачевского, главы УГКЦ. Продолжал свою учебу в Риме, где получил докторат по моральному богословию в Папском Университете «Angelicum».

Во время учебы в Риме предоставлял душпастырскую опеку украинцам - греко-католикам в Афинах, а по возвращении в Украину проводит научную, преподавательскую и воспитательную деятельность. 9 июня 2007 г. владыка Игорь ВОЗЬНЯК, ЧНИ, Архиепископ Львовский УГКЦ, назначил о. Святослава ШЕВЧУКА, на то время вице-ректора Львовской духовной семинарии Святого Духа УГКЦ, ректором этого учебного заведения.

14 января 2008 г. в Ватикане сообщили о том, что Святейший Отец Бенедикт XVI назначил отца Святослава ШЕВЧУКА епископом-помощником украинской греко-католической епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина), с предоставлением ему титулярного престола Castrensis Galbae.

7 апреля 2009 г. в Архикафедральном соборе Святого Юра состоялась епископская хиротония Святослава ШЕВЧУКА. Святителями нового Владыки, в присутствии Блаженнейшего Любомира ГУЗАРА, главы УГКЦ, были Владыка Игорь ВОЗЬНЯК, Архиепископ Львовский, Владыка Михаил МИКИЦЕЙ, ординарий епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе и Владыка Юлиян ВОРОНОВСКИЙ, епарх Самборско-Дрогобычский.

10 апреля 2010 г. в Ватикане сообщили о том, что Папа Бенедикт XVI принял отречение из правительства Епарха украинской греко-католической епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Аргентине, поданное владыкой Михаилом МИКИЦЕЕМ, и назначил владыку Святослава ШЕВЧУКА Апостольским Администратором sede vacante.

Блаженнейший Святослав является самым молодым среди епископов УГКЦ.