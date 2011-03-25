Министры обороны России и Украины встретятся в Москве
Нынешнее заседание четвертое по плану
Министр обороны РФ Анатолий Сердюков и глава военного ведомства Украины Михаил Ежель сегодня в Москве обсудят вопросы, касающиеся взаимодействия оборонных ведомств двух стран в военной и военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Украинская военная делегация прибывает в Москву с рабочим визитом для участия в заседании подкомитета по вопросам безопасности российско-украинской межгосударственной комиссии.
По результатам совместной работы будут приняты соответствующие решения.
Заседания подкомитета по вопросам безопасности российско-украинской межгосударственной комиссии проводятся на плановой основе. Нынешнее заседание является четвертым по счету, замечает РосБизнесКонсалтинг. Очередное состоится в октябре 2011 г.