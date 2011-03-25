Министры обороны России и Украины встретятся в Москве

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков и глава военного ведомства Украины Михаил Ежель сегодня в Москве обсудят вопросы, касающиеся взаимодействия оборонных ведомств двух стран в военной и военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинская военная делегация прибывает в Москву с рабочим визитом для участия в заседании подкомитета по вопросам безопасности российско-украинской межгосударственной комиссии.

По результатам совместной работы будут приняты соответствующие решения.

Заседания подкомитета по вопросам безопасности российско-украинской межгосударственной комиссии проводятся на плановой основе. Нынешнее заседание является четвертым по счету, замечает РосБизнесКонсалтинг. Очередное состоится в октябре 2011 г.