Могилёв выступает за подписание договора с США

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ выступает за подписание между Украиной и США договора о взаимной экстрадиции правонарушителей.

Об этом А.МОГИЛЁВ отметил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джоном Френсисом ТЕФФТОМ и руководителем отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Дороти МЕЙХЬЮ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, министр внутренних дел Украины поблагодарил гостей за помощь, которую они предоставляют МВД Украины в распространении новых методов работы работников милиции и реформировании системы МВД. Министр выразил благодарность американской стороне за восемь протоколов о сотрудничестве, которые были подписаны раньше.

Во время встречи американская сторона затронула вопрос борьбы с киберпреступностью в Украине. По словам Д.ТЕФФТА есть еще несколько сфер, в которых сотрудничество и работа правоохранительных органов в общем очень важна для успешного продвижения страны. По его словам, борьба с нарушениями прав интеллектуальной собственности, в частности, борьба с Интернет-пиратством, - один из таких важных вопросов.

«Мы благодарны МВД Украины за те меры, которые принимаются в сфере борьбы с этим преступлением, однако мы готовы и в дальнейшем работать с Вами, чтобы ограничить попадание на рынок материалов, нарушающих права интеллектуальной собственности и пока еще продаются в Украине, - отметил Посол. Он также добавил, что эффективная борьба с нарушением интеллектуальной собственности будет способствовать повышению инвестиций в Украину.

В свою очередь А.МОГИЛЁВ заметил, что МВД Украины ежемесячно возбуждает около сто уголовных дел, связанных с нарушением интеллектуальной собственности. Он добавил, что львиная доля этих дел связана именно с программным обеспечением или с носителями видео/аудио-информации.