МВД Польши намерено усложнить легализацию иностранцев

Польские власти планируют внести изменения в национальное законодательство, которые усложнят иностранцам получение разрешений на пребывание в Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель правления фонда «Кроме границ», который занимается помощью мигрантам, Ксеня НАРАНОВИЧ.

По ее словам, соответствующий законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел и администрации Польши, на днях был отправлен на консультации с другими министерствами и ведомствами.

„Он значительно усложняет легализацию иностранцев, получающих вид на жительство”, - сказала эксперт.

К.НАРАНОВИЧ назвала среди нововведений, которые планируются, увеличение финансовых требований к доходам иностранцев, желающих получить разрешение на пребывание в Польше, и введение обязательного экзамена по польскому языку для тех, кто хочет получить разрешение на постоянное пребывание.

Кроме этого, каждый иностранец будет вынужден лично сдавать документы для получения разрешений, поскольку документ вводит обязательную сдачу отпечатков пальцев.

К.НАРАНОВИЧ отметила, что большинство норм нового законодательства, которые планирует принять Польша, следуют из директив Европейского Союза, в который страна вступила в 2004 году и обязана их принять.

В то же время, по ее словам, польские власти избрали наиболее жесткие решения, несмотря на то, что европейские директивы дают определенную свободу при регулировании дел иностранцев по собственному усмотрению.

„Документ не учитывает польские реалии, потребности и возможности мигрантов, которые уже прибыли в Польшу, и их работодателей”, - отметила К.НАРАНОВИЧ.

В то же время она сказала, что законопроект содержит также ряд позитивных решений для иностранцев, среди которых - возможность легализации для тех, кто находится в Польше нелегально (этого добивались группа иностранцев во главе с гражданами Украины, которые в прошлом году провели специальную акцию для легализации нелегалов – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в конце октября представитель Министерства внутренних дел Польши Яцек СОНЬТА сказал, что польские власти планируют в 2011 году облегчить легализацию иностранцев в стране.

По данным польской Администрации по делам иностранцев, в 38-миллионной Польше проживает более 90 тысяч граждан других государств, больше всего из которых - около трети - граждане Украины.

В прошлом году украинцы были самой многочисленной группой среди иностранцев, которые получили в Польше разрешение на временное пребывание (до 2 лет), и среди тех, кто получил разрешение на постоянное проживание: 8,5 и 1,6 тысячи соответственно, что в 4 и 2,5 раза больше, чем белорусов, которые заняли второе место.

По данным экспертов, в Польше может находиться от 50 до 500 тысяч иностранцев-нелегалов, большинство из которых - украинцы.