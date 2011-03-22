ВОЗ обеспокоена ситуацией с японскими продуктами питания

Всемирная организация здравоохранения считает серьезной проблемой обнаружение повышенного уровня радиации в ряде японских продуктов питания после аварии на атомной электростанции "Фукусима-Дайичи", сообщает Радио Свобода.

Китай и Южная Корея в понедельник объявили об ужесточении контроля экспортируемых ими японских продуктов. Пока, однако, нет подтверждений того, что какие-либо продукты, подвергшиеся воздействию радиации, попали за пределы Японии.