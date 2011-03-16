Терехин предостерегает от российского опыта

В Украине нет причин для развития российского сценария по ужесточению регулирования лотерей. Об этом заявил народный депутат Украины Сергей ТЕРЕХИН в комментарии УНИАН.

Он отметил, что с 1996 года в Украине эта сфера очень жестко регламентирована именно по европейским стандартам. Как выяснилось, украинские парламентарии тоже могут принимать законы «на века». Захочет ли Россия взять за основу украинскую модель регулирования, покажет время.

Комментируя события в России, С.ТЕРЕХИН отметил, что украинская модель законодательства более всего напоминает испанскую и британскую. Лотереи в этих странах только государственные. Но проводят их частные операторы. «Мы использовали опыт стран, где в госбюджет от проведения лотерей приходят максимальные поступления, - заявил депутат. - Больше всего на лотереях зарабатывает Испания. Там все играют в лотереи. Но все лотереи являются государственными. В Британии существует одна лотерея. Но для того, чтобы ее создать, был организован пул частных компаний, вложивших средства в развитие игровой сети. Похожая схема работает у нас в Украине: с цены билета оператор сразу платит государству 15% оборотного налога. 50% идет в призовой фонд. На остальные средства оператор должен поддерживать сеть, платить распространителям, и, кроме того, получать какую-то прибыль и платить с нее налоги»

В России ситуация совершенно иная, говорит депутат. У наших северных соседей около 80 частных операторов. «В любом городе – своя лотерея, - говорит С.ТЕРЕХИН. - Это напоминает начало 90-х годов, когда на вокзалах сидели наперсточники, предлагавшие угадать, в каком из стаканчиков спрятан шарик. В России все это существует по сей день. Более того, лотереи проходят по той же системе налогообложения, что и металлургический завод. Это же смешно! Причем, когда в России запретили игровой бизнес, доходы этих частных лотерей поднялись на порядок».

По мнению депутата, любые идеи по изменению регулирования или введению госмонополии на операторскую деятельность по российскому принципу в Украине ни к чему хорошему не приведут. «В Украине два основных оператора по проведению государственных лотерей, - комментирует С.ТЕРЕХИН. - Давайте представим, что завтра их убирают с рынка. И сбором денег занимаются госслужащие или агенты Министерств финансов. Что дальше? Эффективность снизится, появятся взятки…».

«Если мы хотим получать в бюджет дополнительные средства, нужно очень осторожно к этому рынку относится», - убежден депутат.