Губернатор: слишком много школьников собираются в вузы

Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК обеспокоен тем, что 93% выпускников школ региона сегодня хотят идти учиться в вузы, а не работать на производстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. По словам главы ОГА, на сегодняшний день имеется «12,8 тыс. мест в высших учебных заведениях области, а подали заявки на внешнее независимое тестирование 13,5 тыс. человек».

А.БЛИЗНЮК уточнил, что из тех, кто сегодня хочет поступить в вузы, 52% - это выпускники нынешнего года, остальные 48% - выпускники прошлых лет. Он также отметил, что, в свою очередь, из всех выпускников нынешнего 2011 года, 93% подали заявки на поступление в вуз.

Глава облгосадминистрации считает проблемой для экономики региона то, что такое большое количество сегодняшних 11-классников хотят продолжить обучение в высших учебных заведениях.

«Скажите пожалуйста, если 93% нынешних выпускников – дай Бог им – пойдут в институты, …сколько пойдет молодых людей на производство? А кто будет производить то, что нам надо? Где экономика? Чем она будет подпитываться? Мы знаем эту проблему, и она комплексная», - заключил А.БЛИЗНЮК.