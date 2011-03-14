Из Ливии в Украину вернулись несколько сот медиков - и куда теперь?

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО обещает трудоустроить эвакуированных из Ливии украинских медиков.

Об этом он заявил сегодня, сообщается на Правительственном портале.

По словам С.ТИГИПКО, государство и частные компании сегодня имеют возможность обеспечить работой и социальной поддержкой значительную часть специалистов-медиков, которые покинули Ливию.

Как отметил вице-премьер, в результате гражданской войны, которая развернулась в Ливии, эту североафриканскую страну покинули свыше 500 граждан Украины, в основном, специалисты-медики. «Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы вернувшиеся украинцы не думали о том, как скорее поехать на заработки в Северную Африку или другие регионы мира. Сегодня отечественная медицина, в том числе и частные клиники, которые быстро развиваются, нуждаются в квалифицированных врачах и медсестрах, и готовы предоставить им достойные условия труда и оплату», - сказал С.ТИГИПКО.

Он сказал, что неделю назад поручил провести работу с владельцами крупных коммерческих клиник, и некоторые из них уже выявили готовность принять на работу медиков, которые вернулись из Ливии.

«Пусть специалисты, которые вернулись в Украину, выходят на связь с Министерством социальной политики, и мы поможем решить все вопросы их трудоустройства, пенсионного обеспечения и социальной адаптации», - пообещал С.ТИГИПКО.