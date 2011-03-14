3-летний мальчик попал в реанимацию после "воспитательных методов"

На Житомирщине 3-летний мальчик попал в реанимацию после применения “воспитательных методов" его приемной матери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

По сообщению, мальчик проживал в приемной семье, которую в октябре 2010 года создала 40-летняя жительница Овруча.

У нее уже была 19-летняя дочь, а с мужем развелась. Руководствуясь лишь ей известными мотивами, решила взять двух девочек-сирот на воспитание. Вскоре такие нашлись в одном из интернатных заведений области, однако выяснилось, что у них есть еще и младший братик. Поэтому в приемной семье появилось сразу трое малолетних детей 6, 4, и 3 лет, - сообщили в пресс-службе милиции.

“Приемная мать созналась работникам милиции, что мальчик вроде был непослушным и упрямым, поэтому она, в очередной раз, разгневавшись на ребенка, начала «воспитывать» ее по-своему. Когда от полученных телесных повреждений мальчик потерял сознание, женщина и вызывала «скорую».

Ребенка доставили в Овруцкую районную больницу “каретой” скорой помощи, где его срочно прооперировали. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Женщина задержана. Двух других детей изъяли из семьи и временно передали под опеку благотворительной организации.

По данному факту против приемной матери возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 121 (преднамеренно тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.