СБУ знает об исчезновении в Украине палестинского гражданина

Служба безопасности Украины намерена обратиться в региональное Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по поводу заявления о похищении гражданина Палестины Дирара АБУСИСИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"СБУ проинформирована об исчезновении в Украине палестинского гражданина Дирара АБУСИСИ. На данный момент инцидент расследуют органы Министерства внутренних дел Украины. На сегодня мы не имеем официального подтверждения о нахождении на территории Израиля этого гражданина", - сообщили в пресс-центре СБУ.

"Также мы намерены обратиться в Представительство ООН в Украине с просьбой предоставить подтверждение или опровержение информации, которую высказал в комментариях СМИ советник по вопросам общественной информации регионального Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Максим БУТКЕВИЧ о том, что гражданин Палестины был якобы похищен и нелегально транспортирован с территории Украины", - сообщили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, об исчезновении Д.АБУСИСИ 23 февраля заявила его жена Вероника АБУСИСИ. По ее словам, 18 февраля ее муж выехал из Харькова в Киев, однако, как выяснилось позже, в ночь на 19 февраля, по словам проводника вагона № 6, двое неизвестных высадили Дирара на одной из станций.

Как отметила В.АБУСИСИ, узнав о том, что случилось, она срочно прилетела в Киев и вместе с братом мужа пыталась добиться от столичных правоохранительных органов, в частности, на железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский», чтобы они приняли заявление для розыска. Однако, как утверждает В.АБУСИСИ, милиция без каких-либо объяснений отказалась принять заявление.

В.АБУСИСИ не исключила, что ее муж был похищен с целью получения выкупа, а также в связи с его профессиональной деятельностью, поскольку Д.АБУСИСИ в Секторе Газа занимал высокую должность на местной электростанции.

Вчера, 10 марта, в Департаменте связей с общественностью МВД Украины сообщили, что правоохранители проверяют информацию о месте пребывания гражданина Палестины Д.АБУСИСИ.

В ДСО МВД также сообщили, что со слов В.АБУСИСИ известно, что пропавший в настоящее время может находиться за границей. Также женщина сообщает, что после исчезновения она общалась с мужем и его адвокатом по телефону, отмечают в министерстве.