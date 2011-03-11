Шкляр решил отдать народную премию на экранизацию "Черного ворона"

Писатель Василий ШКЛЯР решил направить средства Народной Шевченковской премии на экранизацию своего роману «Залишенець. Чорний ворон».

Об этом УНИАН сообщил сам писатель В.ШКЛЯР, комментируя соответствующее предложение известного писателя Юрия АНДРУХОВИЧА.

Выражая благодарность Ю.АНДРУХОВИЧУ и всем, кто поддержал его инициативу, В.ШКЛЯР заметил, что решил направить эту премию в фонд «Холодноярская Республика», который аккумулирует средства на экранизацию художественного фильма «Черный ворон».

«Для меня здесь важна не столько сумма, как количество участников, – отметил В.ШКЛЯР. – Ведь и одной гривней человек может проголосовать за поддержку этого кинопроекта».

Деньги можно переслать на этот счет «ПриватБанк № р/с 26202601729257. МФО: 305299. ЄДРПОУ: 14360570.

Ранее писатель Ю.АНДРУХОВИЧ предложил украинцам собрать 280 тыс. грн. для автора исторического романа «Залишенець. Чорний ворон» В.ШКЛЯРА, который отказался от нынешней Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В.ШКЛЯР заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Дмитрий ТАБАЧНИК.

В тот же день Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о присуждении шести деятелям культуры Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере 250 тыс. грн. каждая., В.ШКЛЯРА среди них не было.

Справка УНИАН. Роман "Чорний ворон" В.ШКЛЯРА сразу после своего выхода в свет в 2009 году был признан украинским бестселлером.

Роман рассказывает об одной из самых драматических страниц украинской истории - о вооруженной борьбе украинцев (повстанцев Холодного Яра) против большевистской власти в 20-х годах ХХ века. Книжка вышла одновременно в двух издательствах: "Ярославов Вал", в котором выиграла конкурс на лучший исторический роман, и "Клуб семейного досуга". Писатель работал над книгой 13 лет.

В ноябре прошлого года в Украине объявили сбор средств для съемок национального блокбастера "Черный ворон" по роману В.ШКЛЯРА.