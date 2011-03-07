На мосту Каховской ГЭС погиб работник ГАИ

В Херсонской области в результате ДТП погиб работник ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, авария произошла утром 6 марта на мосту Каховской гидроэлектростанции. Около 4.00 легковой автомобиль "Шевроле" на повороте врезался в бордюр, который защищает транспорт от возможного падения при аварийных ситуациях в воду.

Погибшим водителем оказался работник ГАИ. В автомобиле он был один.

Проводится следствие.