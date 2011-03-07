На мосту Каховской ГЭС погиб работник ГАИ
10:51, 07 марта 2011Общество
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Шевроле врезался в защитный бордюр
В Херсонской области в результате ДТП погиб работник ГАИ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, авария произошла утром 6 марта на мосту Каховской гидроэлектростанции. Около 4.00 легковой автомобиль "Шевроле" на повороте врезался в бордюр, который защищает транспорт от возможного падения при аварийных ситуациях в воду.
Погибшим водителем оказался работник ГАИ. В автомобиле он был один.
Проводится следствие.
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