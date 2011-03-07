Задержанная сама не помнит, сколько квартир обокрала за 8 лет

01:56, 07 марта 2011
Общество
3233 0

Сними угол - и выноси, что хочешь

Сотрудники столичной милиции задержали женщину, которая, сняв на несколько дней комнату, совершала кражи у хозяев.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в Киеве, женщина призналась, что "работала" таким образом почти восемь лет во всех регионах Украины, предпочитая снимать комнаты у пожилых владельцев квартир.

По данным ЦОС, "задержанная в настоящее время и сама не может вспомнить, сколько краж она совершила таким образом".

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter