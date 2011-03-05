В Тернопольской области Украинская греко-католическая церковь вводит «Книги трезвости».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Бучацкой епархии УГКЦ, очередная «Золотая книга трезвости» была учреждена в приходе села Ягильница в храме Вознесения Иисуса Христа. По этому поводу канцлер Бучацкой епархии вместе с прихожанами отслужили торжественную Святую Литургию, после которой в помещении сельсовета была проведена встреча, во время которой подчеркивалась обязанность трезвой жизни. Затем в Ягильницкой школе состоялся интерактивный тренинг «Правда об алкоголе», во время которого школьники получили знание о том, как подросток, в нарушение запрещения употребления алкоголя, может незаметно для себя войти в зависимость, а также услышали много аргументов мотивирующих к трезвой жизни.

Как сообщал УНИАН, книги трезвости в приходах УГКЦ в Тернопольской области начали вводить в прошлом году. В этих книгах прихожане, которые имеют проблемы с алкоголем, присягают не употреблять спиртного на отмеченный срок.

Книга трезвости внедрена в рамках деятельности УГКЦ, направленной на преодоление алкогольной зависимости в украинском обществе.