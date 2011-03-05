Полтавская область заключила договор с Московской областью

Полтавская областная государственная администрация и Правительство Московской области Российской Федерации заключили Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Полтавской ОГА, документ подписали председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО и губернатор Московской области Борис ГРОМОВ во время визита делегации Полтавской области в Москву 2 марта.

«Между Московской областью и Украиной реализовано более 50 соглашений о сотрудничестве. Планируется подписание такого соглашения между Решетиловским районом Полтавской области и Озерским районом Московской области, а также соглашения между Полтавским областным советом и Московской областной думой», - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Во время встречи председателя А.УДОВИЧЕНКО с Б.ГРОМОВЫМ и членами Правительства Московской области были проработаны вопросы дальнейшего сотрудничества между городами Полтава и Химки, сообщает пресс-служба.