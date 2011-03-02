Милиция задержала организатора серии поджогов в магазинах одежды

Работники уголовного розыска столичной милиции совместно с сотрудниками СБУ задержали организатора серии поджогов в магазинах, которые торгуют дорогой одеждой, в Киеве и ряде других городов Украины.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, задержанным является житель столицы, 1960 года рождения, по специальности инженер-электронщик.

Пока установлено, что он вместе с сообщниками совершил ряд поджогов в нескольких магазинах одежды в Киеве, Одессе, Харькове и Львове в конце прошлого года и начала этого.

В частности, установлено, что задержанный изготовлял радиоуправляемые устройства с зажигательной смесью, клал их в кармане одежды, а после совершения поджога направлял владельцам магазинов через Интернет предложение о необходимости усилить противопожарную безопасность.

По данным милиции, таким образом этот мужчина пытался получить от владельцев бутиков деньги. В частности, сейчас установлено, что он требовал у руководства одного из магазинов за их безопасность 50 тысяч дол.

Кроме того, выяснено, что вместе с ним работали по меньшей мере трое сообщников, которые также задержаны.

Перед тем, как заложить устройство, он тщательным образом изучал торговое учреждение. Затем посылал сообщникам инструкцию, где, как и куда они должны положить устройство.

Также он оплачивал им командировку и вознаграждение за сделанное.

На данное время устанавливаются все лица, которые работали вместе с ним.

По месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства, в частности, элементы зажигательных смесей, электронные детали и тому подобное.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.294 (преднамеренное повреждение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.