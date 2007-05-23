Обращение Президента Ющенко к украинскому народу (полный текст)

Уважаемые соотечественники.

Мою обеспокоенность вызывала ситуация, сложившаяся в Конституционном суде Украины, который парализован и деморализован.

Как гарант Конституции я категорически не принимаю такого состояния дел. Я был, есть и всегда буду на стороне честного ответственного Конституционного суда как верховного конституционного арбитра страны.

Неоднократно я отмечал три нерушимых принципа его работы.

Первое. Суд обязан действовать исключительно в рамках Конституции Украины.

Второе. Он должен быть вне политики.

Третье. Он должен принимать компетентные решения, которые гарантируют верховенство Основного закона.

Вам хорошо известно: на протяжении двух лет я добивался и достиг возобновления работы Конституционного суда, заблокированного Верховной Радой Украины. Но политические игры сделали свое дело: восстановленный суд проявил полное бездействие. Почти год он не принимал ни одного – подчеркиваю, ни одного – решения. Беспрецедентая неопределенность суда подорвала его авторитет и поставила под сомнение компетентность некоторых его членов. Более того, отдельные судьи были заподозрены в масштабной коррупции.

С октября 2006 года на рассмотрении Конституционного суда находится представление об императивном мандате народных депутатов, невозможности единоличного перехода из фракции во фракцию. Закон определяет три месяца для рассмотрения данного представления. За восемь месяцев суд решения не принял, а следовательно, нарушил законодательство, которое должен защищать.

Отсутствие решений, бездеятельность суда стали одной из причин нынешнего политического кризиса в государстве.

Говорю предельно четко: такое положение ставит под угрозу ваши, уважаемые соотечественники, права и свободы, деятельность власти и стабильность политической системы в целом. Такую политику и такую работу я отклоняю.

В ответ на нарушение присяги я принял решение уволить трех судей и назначить соответствующую замену. Я действовал быстро и открыто, чтобы уберечь суд от краха: его статуса и его решений.

Грязные, унизительные для конституционной демократии технологии втянули суд в политический конфликт. Вопреки закону, в нескольких местных, далеких от Киева городах, была совершена противоправная попытка приостановить решения Президента. Благодаря такой ревизии уволенные судьи самочинно востановили себя на должности. Появился нелегитимный руководитель Конституционного суда. В результате единственный орган конституционной юрисдикции принял антиконституционное решение о назначении судей на административные должности. Этот шаг поставил точку в каких-либо надеждах на незаангажированность тех, кто должен быть безупречным арбитром.

Пришло время прекратить этот беспорядок, и я вынужден признать, что Конституционный суд теряет свою конституционную легитимность и не может в сложившихся условиях выполнять свою функцию по охране Основного закона государства.

Потому я поручаю Генеральной прокуратуре дать немедленную правовую оценку ситуации, сложившейся в Конституционном суде, нарушениям Конституции и национального законодательства.

Прошу Верховный суд принять неотложные меры, чтобы прекратить практику использования судебных решений в политических целях.

Я обращаюсь ко всем политическим силам с категорическим требованием прекратить давление на Конституционный суд.

Верю, что украинский народ поддержит мой призыв и мою позицию.

Уважаемые соотечественники, я твердо полагаюсь на ваше понимание и вашу поддержку. Я вижу перспективу работы, которая ведется для подготовки досрочных парламентских выборов. Они будут уже в ближайшее время. Главным победителем в разрешении политического кризиса станете вы: каждый украинский избиратель. Сообща мы достигнем всех поставленных целей. Ваша надежда творит мою решимость. Благодарю за внимание.