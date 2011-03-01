Дешевой китайской гречки хватит по 250 грамм на украинца

Через три недели у нас появится дешевая гречка — первую партию привезут из Китая 20—22 марта, сообщил первый вице-премьер Андрей Клюев. По его словам, в рознице она будет продаваться по 14 грн./кг. Подписан контракт на поставку 20 тыс. т. Китайская гречка отличается от нашей — она более мелкая и чуть другая на вкус. Нет, по словам Клюева, и проблем с мукой — 400 т зерна из госзапасов уже отдали на мукомольные предприятия, а всего в аграрном фонде и госрезерве его аж 1 млн т. Это не позволит частным зернотрейдерам слишком задирать цены. Напомним: из-за неурожая гречки оптовики отказываются продавать ее дешевле 11—12 грн. за кг, как требует правительство (то есть в рознице она идет по 14 грн. и выше). Также мукомолы в связи с ростом цен на зерно, топливо требуют поднять цену на муку (она регулируется государством), из-за чего в рознице она подорожает примерно на 1 грн. за кг (сейчас около 5 грн./кг).

По мнению начальника аналитической службы «АПК-Информ» Родиона Рыбчинского, поставка 20 тыс. т сырой гречки даст на выходе не более 11 тыс. т крупы, или по 250 г на украинца, что проблему не решит: «Если Кабмин хочет наказать спекулянтов, у него это получится, но малообеспеченные все равно не купят эту гречку и по 14 грн. А на следующий год гречки будет много и дешевой, ведь у селян появится стимул засевать поля гречихой». Аналитик консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник, наоборот, считает, что после завоза импорта наши оптовики тоже скинут цену до 14 грн.

А пока торговцы, чтобы выйти из положения, вспомнили старый советский способ торговли — с «нагрузкой»: так, например, в магазине «Метро» на Позняках продают наборы по 29 грн.: кило гречки и 400 г макарон (просто гречку купить нельзя). В управлении по делам защиты прав потребителей говорят: такой «сервис» незаконен, т. к. нарушает права на свободный выбор товара.

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