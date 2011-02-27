Налоговики изъяли 36 тонн грецких орехов

В ходе проведения общегосударственной операции «Щит» сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области изъяли около 36 тонн грецких орехов стоимостью 360 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области, в рамках операции черкасские налоговики задержали автомобиль Renault Premium, за рулем которого находился 42-летний жителя Одессы. Во время осмотра грузовика, оперативники обнаружили свыше 19 тонн грецких орехов, которые транспортировались в г. Одессу без каких-либо документов об их происхождении и качестве, а также разрешительных документов на их перевозку.

Во время дальнейшей проверки было установлено, что хозяин груза (житель г. Одессы) арендует в Черкассах складские помещения. В результате осмотра склада сотрудниками налоговой милиции обнаружены еще 17 тонн грецких орехов, документы о происхождении и качестве которых также отсутствовали.

В результате проведенных мероприятий налоговиками изъяты около 36 тонн грецких орехов. Проводится доследственная проверка.

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В городе Умань Черкасской области налоговая милиция закрыла нелегальный пункт приема металлолома, из которого изъято свыше 350 тонн лома на сумму почти 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области, во время проведения проверок, направленных на выявление и прекращение нарушений на рынке обращения металлолома, в поле зрения работников налоговой попал один из пунктов приема металла в Умани. Приемный пункт, расположенный на территории одного из обществ, занимал площадь свыше 2,5 кв. км.

В ходе проверки выяснилось, что данную территорию арендует ООО из Донецка, а скупку металлолома проводит 46-летний житель Умани, начальник цеха этого общества. Металл принимал за наличные средства по цене 2600 гривен за 1 тонну. Но мужчина не оформил документы, которые бы давали право на осуществление операций с металлоломом. В ходе обзора территории приемного пункта налоговиками был изъят весь утиль.

Владельца приемного пункта ожидает ответственность, предусмотренная ст. 213 УК Украины «Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом», и штраф от 100 до 500 необложенных налогом минимумов граждан или общественными работами от 100 до 200 часов.