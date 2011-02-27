Украинский экипаж, осужденный в Греции, вернулся на родину

Шестеро граждан Украины, осужденные в конце прошлого года в Греции за намеренное затопление грузового судна, вернулись на родину, сообщила РИА Новости греческий адвокат моряков Георгия Флорату.

По ее словам, моряки, получившие по приговору суда от четырех до пяти лет тюрьмы, добились отсрочки заключения. "Они были депортированы и вчера вернулись на родину. Они провели в заключении примерно три месяца", - сообщила адвокат.

Грузовое судно Christine под флагом Того, шедшее из албанского порта Дуррес в болгарский Бургас, затонуло 18 ноября 2010 года близ греческого острова Кефалиния в Ионическом море. Судно получило пробоину во время шторма и дало течь, которую не удалось ликвидировать. Команда в составе шести украинских граждан покинула судно на спасательной шлюпке. После этого моряки явились в управление береговой охраны и сообщили о гибели судна, которое сейчас лежит на глубине 45 метров.

Береговая охрана не поверила рассказу моряков, а греческий суд признал их виновными в намеренном затоплении судна. Капитан получил пять лет тюрьмы, все остальные члены команды, включая матросов и кока, - по четыре года.

По словам адвоката моряков, статья, по которой были осуждены украинцы, часто предполагает условное наказание. "Действия, за которое они были осуждены, классифицируются как преступление небольшой тяжести. Несмотря на это, суд решил отказать им в отсрочке исполнения наказания. Но согласно новому закону, одобренному греческим парламентом в декабре 2010 года, изменился уголовный кодекс, изменились возможности. Мы подали прошение в суд, которое было удовлетворено, и мои поручители были освобождены", - сказала Флорату.

По ее словам, моряки заплатили штраф в виде компенсации тюремного срока. После освобождения из тюрьмы их некоторое время продержали в камере заключения для иностранцев в греческой полиции, после чего выслали из Греции. Защита подала апелляцию на приговор и ждет повторного процесса, рассчитывая на оправдание моряков.