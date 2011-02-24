На жилье пограничникам дадут 50 млн.

На строительство жилья для пограничников в этом году направят из госбюджета более чем втрое больше средств по сравнению с 2010 годом - 50 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Овруче Житомирской области на торжествах по случаю вручения ордеров на квартиры 16-ти пограничникам Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщил журналистам председатель Госпогранслужбы Украины Николай ЛИТВИН.

По его словам, "в 2010 году на эти цели из госбюджета было выделено около 15 млн. грн., а в позапрошлом году - практически ничего".

При этом Н.ЛИТВИН уточнил, что указанные средства пустят прежде всего на строительство 110-квартирного жилого дома в Хмельницком, реконструкцию под служебное жилье для пограничников казарм Одесской авиаэскадрильи на 55 квартир, казарм управления Харьковского пограничного отряда под 50 квартир и другие подобные мероприятия.

За счет застройки земельных участков планируется также до конца этого года ввод в экспулуатацию жилых домов для пограничников в Черновцах и Луцке на 128 и 81 квартиру соответственно.

Кроме того, сказал председатель Госпогранслужбы, в ближайшее время выполнят проектные работы по строительству жилых домов для пограничников в Чернигове и Житомире.

Н.ЛИТВИН отметил, что его ведомством "взят курс прежде всего на ввод в строй достраивающихся объектов, переоборудование общежитий и казарм как более экономичный, чем строительство новых жилых домов, метод обеспечения пограничников жильем".