В Ровно презентовали книгу руководителя отдела пропаганды ОУН

В Ровенской областной научной библиотеке презентована книга «Сталь без ржавчины» известного повстанческого поэта и публициста, краевого руководителя отдела пропаганды ОУН, члена Украинского Главного освободительного Совета Марка Боеслава (Михаила Дяченко).

Как передает корреспондент УНИАН, издание осуществлено Ровенским городским объединениям всеукраинского общества «Просвіта» им. Т.Шевченко при поддержке Общества Украинского Языка им. Т.Шевченко в США, а инициатором издания книги стал активист ривненской «Просвіти» Михаил БОРЕЙКО.

В сборник «Сталь без ржавчины” вошли избранные произведения автора, впервые собранные в одной книге: поэзия, рассказы и одноименная драма. Почти все произведения – о борьбе ОУН и Украинской повстанческой армии за независимость Украины, написаны преимущественно в послевоенные годы, когда на территории Западной Украины украинские партизаны и подпольщики вели борьбу с карательно-репрессивными органами коммунистического режима.

*** Марк Боеслав (М.Дяченко) родился в Ивано-Франковской области в 1910 г. Перед войной был украинским поэтом и публицистом, печатал свои произведения во многих украинских изданиях, издал три сборника поэзии. Во время Второй мировой войны и в послевоенные годы руководил отделом пропаганды краевого провода ОУН и УПА. Погиб в бою с отрядом НКВД 23 февраля 1952 году. Место захоронения неизвестно.