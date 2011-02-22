Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета 2010 года

Кабинет министров одобрил отчет о выполнении Государственного бюджета Украины за 2010 год с доходами в сумме 240 млрд. 615,2 млн. грн, расходами - 303 млрд. 588,7 млн. грн, дефицитом - 64 млрд. 265,5 млн. грн.

Соответствующее распоряжение № 131 от 14 февраля размещено на сайте правительства.

Согласно документу, за 2010 год объем возврата кредитов составил 3 млрд. 427 млн. грн, предоставления кредитов - 4 млрд. 719 млн. грн.

Одобренный отчет должен быть представлен в Верховную Раду, Счетную палату и Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов дефицит почти 64,266 млрд грн, в 1,8 раза больше, чем в 2009 году. Этот дефицит на 52% или на 18,578 млрд. грн. превысил показатель предельного дефицита, который был установлен Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Вместе с тем в Минфине отмечают, что согласно статьям 25 и 75 этого Закона правительство имело право увеличивать предельный показатель дефицита на сумму выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения просроченной задолженности по возмещению НДС прошлых лет и на пополнение уставного фонда Государственного ипотечного учреждения Украина (ГИУ) соответственно.

Выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности прошлых лет по возмещению НДС в 2010 году составил 16,436 млрд грн, а для пополнения уставного фонда ГИУ - 2 млрд. грн.

С учетом коррекции в соответствии со статьями 25 и 75 Закона о Государственном бюджете на 2010 год предельный показатель дефицита бюджета был равен 72,531 млрд. грн.