ГУБОП задержал киевлянина, который 8 лет находился в розыске

Работники Главного Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали 40-летнего киевлянина, который почти 8 лет находился в розыске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, человек является участником организованной преступной группы, которая в 2002-2003 годах, используя название известного транспортного перевозчика и его экспедиторский код, нанесла последнему достаточно крупный ущерб.

В 2003 году все участники за исключением одного были задержаны и привлечены к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах.