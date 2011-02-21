ГУБОП задержал киевлянина, который 8 лет находился в розыске
10:24, 21 февраля 2011Общество
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Был членом преступной группы
Работники Главного Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали 40-летнего киевлянина, который почти 8 лет находился в розыске.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, человек является участником организованной преступной группы, которая в 2002-2003 годах, используя название известного транспортного перевозчика и его экспедиторский код, нанесла последнему достаточно крупный ущерб.
В 2003 году все участники за исключением одного были задержаны и привлечены к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах.
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