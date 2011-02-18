У Балоги говорят, что в донецкой прокуратуре всего лишь замкнуло

В Донецке в здании, где расположены Ворошиловский районный отдел милиции, районная прокуратура и районный суд, произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном сообщении, распространенном Центром пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

«Поскольку во многих СМИ появилась информация о том, что 18 февраля якобы случился пожар в здании по адресу Любавина, 4 в г. Донецке, Центр пропаганды ГУ МЧС Украины в Донецкой области, дает следующее разъяснение: по прибытию подразделений МЧС на место происшествия, по результатам разведки было установлено, в здании на третьем этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Ущерб помещению не нанесен», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Донецка было потушено возгорание, возникшее в четырехэтажном здании по адресу Любавина,4, где находятся Ворошиловский райотдел милиции, районная прокуратура и районный суд.

По словам руководителя Центра пропаганды ГУ МЧС Украины в Донецкой области Инны СЕДОВОЙ, сначала пожару автоматически был присвоен номер 2 и, следовательно, на тушение выехало две пожарные машины. Но по приезду на место происшествия бойцы МЧС квалифицировали пожар на уровень ниже, так как фактически в здании было лишь возгорание, добавила И.СЕДОВА.

Пожар был локализован в 13.58.

Причины возгорания выясняются.