ФГИУ дождался официального согласия от австрийцев купить Укртелеком
За 10 млрд. 575 млн. 100 тыс. грн
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) сегодня, 18 февраля, получил от ООО "ЭСУ" письменное согласие приобрести пакет акций ОАО "Укртелеком" размером 92,79% уставного капитала по цене 10 млрд. 575 млн. 100 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества планирует до 25 февраля т.г. подписать с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком».
Ранее Фонд уже получил от концерна EPIC устное подтверждение своего согласия заключить договор купли-продажи по предложенной ФГИУ цене (10 млрд. 575 млн. грн. - УНИАН).
По результатам оценки, стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелеком» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.
Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ», как единственному участнику в конкурсе по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком», с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.
Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.
Убыток «Укртелекома» по итогам 2010 года снизился почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составил 258,77 млн. грн. (в 2009 г. – 461,53 млн. грн.).