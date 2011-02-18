ФГИУ дождался официального согласия от австрийцев купить Укртелеком

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) сегодня, 18 февраля, получил от ООО "ЭСУ" письменное согласие приобрести пакет акций ОАО "Укртелеком" размером 92,79% уставного капитала по цене 10 млрд. 575 млн. 100 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества планирует до 25 февраля т.г. подписать с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком».

Ранее Фонд уже получил от концерна EPIC устное подтверждение своего согласия заключить договор купли-продажи по предложенной ФГИУ цене (10 млрд. 575 млн. грн. - УНИАН).

По результатам оценки, стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелеком» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ», как единственному участнику в конкурсе по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком», с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.

Убыток «Укртелекома» по итогам 2010 года снизился почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составил 258,77 млн. грн. (в 2009 г. – 461,53 млн. грн.).