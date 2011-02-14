Берлинале в ожидании кульминации - гала-церемонии «Cinema for Peace»

На 61-ом Берлинском кинофестивале за три дня были показаны почти треть конкурсных фильмов. Впрочем, как пишут кинокритики, пока еще ни один из них фаворитом не назовешь. Все нетерпеливо ожидают светской кульминации фестиваля гала-церемонии «Cinema for Peace».

Как передает Немецкая волна, в выходные продемонстрировали сразу три фильма в 3D-формате с конкурсной программы. Также состоялась презентация первой из двух немецких работ, которые соревнуются за Золотых и Серебряных медведей. Ульрих КЕЛЕР продемонстрировал свою драму «Сонная болезнь» («Schlafkrankheit»), в которой речь идет о волонтере, который работает в Камеруне, в то же время переживает глубокий жизненный кризис. Правда, публика восприняла фильм достаточно сдержанно.

Вместо этого компьютерная 3D-анимация французского кинематографиста Мишеля ОСЕЛОТА «Рассказы ночи» («Les Contes de la Nuit») вызвала у публики настоящие овации. Сюжет таков: мальчик, девочка и женщина-кинотехник, которые встретились в маленьком кинотеатре, целую ночь рассказывают друг другу сказки. Это была первая серьезная мультипликационная заявка на награды.

Также много аплодисментов и похвалы критиков вызвала 3D-лента немецкого режиссера Вима ВЕНДЕРСА «Пена» о балерине Пену Бауш.

Поп-дива Мадонна таки приехала на презентацию своего нового фильма в Берлин. В субботу вечером она презентовала лишь отдельные эпизоды художественной ленты «W.E.» о любовной связи британского короля Эдварда VIII. На протяжении своего 20-минутного выступления Мадонна сказала, что три года работала над этим фильмом и вложила у него все, что могла.

Десятая гала-церемония «Cinema for Peace» в понедельник вечером, как всегда, обещает стать светской кульминацией Берлинале. В этом году на нее пожалуют такие знаменитости, как Шон ПЕН, Кристофер ЛИ, Боб ГЕЛДОФ, Борис БЕККЕР и другие. Не обойдут своим вниманием этого благотворительного мероприятия и политики – ожидается, что участие в вечеринке примет министр иностранных дел ФРГ Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ и министр юстиции Сабине ЛОЙТГОЙССЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР. В целом за десять лет существования «Cinema for Peace» организаторам удалось собрать около трех миллионов евро на благотворительные цели.

Также в понедельник будет показан украинско-российско-немецкий фильм о Чернобыльской катастрофе «В субботу».

За неделю жюри просмотрит в целом 16 конкурсных фильмов. Какой из них будет удостоен главных наград, станет известно 19 февраля.