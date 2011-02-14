Солиста U2 обвиняют в разжигании межэтнической розни

Солиста ирландской группы U2 Боно обвиняют в разжигании межэтнической розни.

Как передает Эхо Москвы, скандал разгорелся во время турне музыканта по ЮАР. Поводом послужила фраза "стреляйте в фермера", которая используется в одной из песен U2. Многие жители Южноафриканской республики посчитали ее неполиткорректной, поскольку со времен отмены апартеида в 1994-м году было расстреляно более трех тысяч белокожих фермеров. В свою защиту музыкант заявляет, что песня была написана в контексте борьбы ирландцев за независимость и заслуживает того, чтобы исполняться публично.

