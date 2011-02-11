В Ровенской области будут сокращены 1200 милиционеров

До конца 2011 года на Ровенщине будет сокращено 1200 работников органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Международном экономико-гуманитарном университете заявил начальник УМВД Украины в области Олег САЛО.

По его словам, сократят преимущественно представителей руководящего звена, а тем, кто останется, обещают повысить зарплату. Поэтому руководство областной милиции считает, что этот шаг не приведет к ухудшению криминогенной ситуации в области.

Также О.САЛО сообщил, что ровенские милиционеры, готовясь к Евро-2012, изучают английский язык в национальном университете «Острожская академия».

Начальник УМВД в Ровенской области отметил, что больше всего претензий милицейское руководство имеет к правоохранителям Рокитновского района и города Кузнецовска.

О.САЛО также заявил, что участковые инспекторы неудовлетворительно борются с самогоноварением и кражами металла. Кроме того, он выразил недовольство работой патрульно-постовой службы. По его словам, добровольные народные дружины, которые сейчас возрождаются в области, часто более эффективны в борьбе с нарушениями общественного порядка, чем милицейская ППС.