Мэр Полтавы заявляет, что учителям и врачам нечем платить зарплаты
Не хватает более 20 миллионов
Городской голова Полтавы Александр МАМАЙ заявляет о нехватке 24,7 млн. грн. на выплату в 2011 году заработных плат работникам бюджетных организаций Полтавы - учителям, работникам культуры, спорта и медикам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.
По его словам, городской бюджет, который был доведен из Киева Полтаве на 2011 год, в разделе средств на выплаты зарплат имеет дефицит.
«Нечем выплатить зарплаты учителям, работникам культуры и врачам... Не хватает более 20 миллионов», – сказал А.МАМАЙ.
В мэрии Полтавы уточнили, что 13 млн. грн. составляет дефицит финансирования фонда зарплаты работникам образования; 7 млн. грн. – врачам; 2,7 млн. грн. не хватает на выплату заработных плат работникам культуры и 2 млн. грн. - работникам спортивной отрасли
Выходом из сложной ситуации мэр называет вынужденный отпуск за свой счет и сокращение премий работникам соответствующих отраслей.
Также Полтава надеется на государственную субвенцию в мае или июне.
Соответствующее обращение городская власть также направила в областной совет – с просьбой профинансировать зарплаты бюджетникам областного центра.