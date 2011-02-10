В Сумской ОГА считают подорожание хлеба необоснованным

Случаи роста стоимости хлеба, которые зафиксированы в Сумской области, – необоснованны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на руководство региона.

В Сумах производитель хлеба ООО "Сумыторг-Партнер" повысил цену на свою продукцию. Также выросла стоимость хлеба в Конотопском районе, который обеспечивается продукцией Дубовязовского хлебозавода.

Вскоре планируется подорожание хлеба в Шостке: местный хлебозавод уже предоставил контролирующим органам соответствующие расчеты.

По информации Государственной инспекции по контролю за ценами в Сумской области, подорожание обусловлено ростом цен на муку, масло и другие ингредиенты, а также увеличением стоимости газа и минимальной зарплаты.

В Госинспекции рассмотрели расчеты предприятий и признали их соответствующими всем нормативным документам.

Между тем, руководство области считает, что рост стоимости хлеба на Сумщине является необоснованным. Как отметил на совещании с участием руководителей мукомольных, хлебопекарных предприятий и контролирующих органов региона заместитель главы Сумской ОГА Сергей СЛИЗКИЙ, повышение цен на некоторые сорта хлеба произошло вследствие закупки хлебопекарными предприятиями области муки у частных структур по цене на 15-38% выше, чем в Аграрном фонде.

По информации чиновника, Кабинет министров Украины готовится принять постановление, которое обеспечит наполнение Аграрного фонда дешевой мукой, что будет способствовать стабилизации цен на хлеб.