В Горловке жестоко убили 26-летнюю кассиршу ломбарда

В городе Горловке Донецкой области вчера была жестоко убита 26-летняя кассирша ломбарда. Милиция просит помочь население в раскрытии данного преступления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горотдела милиции. В сообщении отмечается, что 8 февраля 2011 около 12.50 в помещении ломбарда «ЭРА», расположенного в одноэтажной пристройке к жилому дому по ул. Жукова 34, со следами механической асфиксии, возникшими при удушении петлей, и колото-резаной раной грудной клетки обнаружено тело 26-летней девушки, работающей кассиршей-оценщицей указанного ломбарда.

При выполнении следственных мероприятий милицией было установлено, что из помещения ломбарда похищены изделия из драгоценных металлов.

Правоохранители обратились к населению с просьбой оказать содействие в раскрытии этого жестокого убийства. «Если Вы обладаете информацией, представляющей оперативный интерес по данному преступлению, сообщите, пожалуйста, по телефонам: (06242) 6-62-23, 050-053-87-17 или по круглосуточной линии ГУМВД области «Гражданская позиция» 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных телефонов). Анонимность и денежное вознаграждение в размере 10 тыс. грн. гарантированы», - говорится в сообщении.