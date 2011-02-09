В Европе проведена операция по ликвидации криминальной сети

Полицейские пяти стран - членов ЕС провели сегодня операцию по предотвращению деятельности криминальной сети, незаконно ввозившей мигрантов из Вьетнама.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Евроюста.

Согласно сообщению, операции прошли во Франции, где было арестовано 19 подозреваемых, Германии (арестовано 8 человек), Чехии (арестовано 2), Великобритании (1) и Венгрии (5).

Пресс-служба сообщает, что операции были проведены в Лилле, Париже, Лондоне, Праге, Берлине, Мюнхене и Будапеште.

Кроме того, французская полиция свернула лагерь транзитных мигрантов неподалеку от Дюнкерка, где в стесненных условиях проживали 38 мигрантов, из них 14 – вьетнамского происхождения.

Пресс-служба Евроюста отмечает, что преступники предоставляли желающим переселиться в Европу подложные документы, переправляли их самолетами в Москву, после чего поездами, автомобилями либо грузовиками перевозили в Европу.

В Бельгии и Франции работали группа иракских курдов, предлагавшая услуги по транспортировке в Великобританию за 2-3 тыс. евро. Транспортировка осуществлялась мини-вэнами со скрытыми купе либо грузовиками – среди разного рода товаров.

Использовался также и более дорогой способ (стоимостью от 10 до 15 тыс. евро). За эту сумму для мигрантов обманным путем получали венгерскую или чешскую шенгенскую визу, выданную в Ханое для путешествия с бизнесс-целью, после чего мигранты могли напрямую лететь в Париж. Мигрантов размещали в безопасных домах в Париже до окончательной переброски в Великобританию.

По данным Евроюста, сеть имела свои «отделения» в Польше, Чехии, Германии, Франции, Великобритании и Вьетнаме.