Заболевание малярией зарегистрировано в Николаеве

В Николаеве зарегистрирован случай заболевания малярией. Об этом со ссылкой на Государственную санитарно-эпидемиологическую станцию Николаевской области сообщает Центр пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области.

Согласно сообщению, 2 февраля в Николаевскую областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом «лихорадка некачественного генеза» был госпитализирован мужчина 1973 года рождения. На протяжении двух дней больной был обследован, уточнен диагноз: «Трехдневная малярия, состояние средней тяжести».

Как стало известно, пациент является частным предпринимателем и по роду своей деятельности в течение последних четырех лет периодически выезжал за пределы Украины – в Сингапур, Индонезию, Вьетнам. Последний раз с 1 по 26 января текущего года он находился во вьетнамском городе Сайгон, из которого 31 января прибыл в Николаев. По словам врачей, заражение произошло трансмиссионным путем – через малярийных комаров.