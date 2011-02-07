Представитель США: инвестиционный климат в Украине ухудшается

Соединенные Штаты Америки обеспокоены вмешательством государства в работу аграрного рынка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявила журналистам руководитель отдела по делам России и Евразии офиса торгового представителя США Бэтси ХАФНЕР, которая прибыла в Киев для встречи с представителями правительства для обсуждения ситуации на рынке зерна в Украине.

Она подчеркнула, что в результате вмешательства государства в Украине проходят непрозрачные процедуры квотирования и экспорта зерна, что приводит к ухудшению инвестиционного климата.

«Я приехала сюда в связи с ростом обеспокоенности усиливающимся вмешательством правительства Украины в работу сельскохозяйственного рынка и особенно рынка зерновых», - сказала Б.ХАФНЕР.

Прежде всего, отметила представитель правительства США, обеспокоенность вызывает введение квот на экспорт. По ее словам, распределение квот происходит непрозрачно и дискриминационно в отношении иностранных компаний.

Она подчеркнула, что в результате распределения квот в январе ни один американский зернотрейдер и большинство крупных международных зернотрейдеров не получили квот, несмотря на то, что вовремя подали все необходимые документы в Министерство аграрной политики.

Вместе с этим Б.ХАФНЕР отметила, что значительную квоту получила новообразованная структура «Хлебинвестбуд». «В некоторых кабинетах в Вашингтоне такая ситуация свидетельствует о дискриминационном подходе к крупным известным зернотрейдерам, и это является сигналом для международных бизнес-структур, что иностранный бизнес не приветствуют в Украине», - сказала она.

Вторым моментом, вызывающим обеспокоенность США, является создание Аграрной биржи в Украине, на которой должны регистрироваться экспортные контракты. «У нас вызывает обеспокоенность, что это новое требование может увеличить стоимость регистрации контрактов и ограничить деятельность одних структур в пользу других», - заявила Б.ХАФНЕР.

Кроме того, обеспокоенность в США вызывает также необходимость делать авансовые платежи для экспорта зерновых. «Международные зернотрейдеры фактически уже делали такие авансовые платежи, но тем партнерам, которых отбирали исходя из рыночных соображений. Сейчас вызывает обеспокоенность то, что может возникнуть ситуация, когда им придется делать платежи, не будучи уверенными и не имея гарантий, что после сбора урожая у них появится возможность экспортировать зерно, то есть не будет гарантий, что новые квоты позволят им это сделать», - отметила представитель правительства США.

При этом она подчеркнула, что возникновение такой ситуации будет противоречить условиям ВТО, поскольку нормы ВТО запрещают дотационное финансирование для стимуляции экспорта.

Четвертый момент, который вызывает обеспокоенность США, – законопроект об изменении условий господдержки сельского хозяйства.

«Предлагаемые изменения позволят заниматься экспортом продовольственных и сельхозпродуктов только их производителям или определенным госструктурам. Это может угрожать возникновению экспортной монополии и, как следствие, приведет к противоречиям с обязательствами Украины как члена ВТО», - сказала Б.ХАФНЕР.

«Таким образом, все это свидетельствует об усилении государственного вмешательства в сельскохозяйственный, в частности зерновой рынок, что создает нестабильность в действиях зернотрейдеров и является сигналом того, что инвестиционный климат в стране ухудшается», - подчеркнула она.