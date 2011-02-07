Производители обещают стабилизировать цены на подсолнечное масло

Производители подсолнечного масла обязуются разработать план мероприятий по стабилизации цен на бутылированное подсолнечное масло на внутреннем рынке.

Об этом идет речь в меморандуме, подписанном сегодня между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и производителями подсолнечного масла, сообщает ЛИГА.

В рамках меморандума производители также обязались стабильно обеспечивать внутренний рынок качественным маслом. В свою очередь, Кабмин обещает производителям содействовать обеспечению стабильной ситуации на рынке масложировой продукции и не вводить квотирование экспорта подсолнечного масла.

Со стороны правительства документ подписал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ, со стороны производителей – Степан КАПШУК («Укроліяпром»), Константин ЛИТВИНСКИЙ («Кернелл»), Олег САМУСЬ («Бунге») и руководители других ведущих операторов масложирового рынка.

В продолжение взятых на себя обязательств производители подсолнечного масла сделали предложение Антимонопольному комитету, способное урегулировать ситуацию и сдержать рост цен на продукт, который входит в основной рацион украинских потребителей. Детальный механизм, позволяющий сдержать цену на 1 литр бутылированного подсолнечного масла на уровне 12 грн. 95 коп. подан основными участниками рынка в АМК для утверждения, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе Антимонопольный комитет Украины возбудил дело относительно ДП с ИИ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ООО «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» и др.) и ЗАО «Пологовский масло-экстрационный завод» (ТМ «Славія») по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке подсолнечного масла.

По данным Госценинспекции, с начала 2010/2011 маркетингового года розничные цены на указанную продукцию выросли в среднем на 16,17%: с 10,88 грн./литр до 12,64 грн./литр, в некоторых регионах страны стоимость масла выросла до 16 грн./литр. Следовательно, общий рост цен на масло за этот период составил 47%.

В сентябре 2010 года АМК уже рекомендовал ДП с ИИ «Сантрейд» и ООО «Кернел-трейд» воздержаться от необоснованного повышения цен на подсолнечное масло самых распространенных торговых марок социального бренда.