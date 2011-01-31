Больше всего смертельных травм у водителей и директоров

В Днепропетровской области в 2010 году наиболее рискованными были профессии водителей и руководителей предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в территориальном управлении Госгорпромнадзора в Днепропетровской области.

По данным терруправления, в прошлом году уровень смертельных случаев от травм полученных при исполнении служебных обязанностей представителями этих профессий составил по 16% от общего количества погибших на производстве.

На втором и третьем месте по количеству смертельно травмированных в Днепропетровской области в 2010 году – электромонтеры (10%) и трактористы (7%).

Уровень смертельного травматизма на производстве в области в прошлом году увеличился по сравнению с 2009 годом на 10% - до 61 чел. При этом общий уровень производственного травматизма в Днепропетровской области в 2010 году сократился на 12% - до 898 случаев.