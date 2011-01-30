Германия рассчитывает на казахские цинк, медь и молибден

Германия ведет переговоры с Казахстаном о поставке редких полезных ископаемых из этой азиатской страны, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в немецких правительственных и деловых кругах.

"Переговоры находятся на ранней стадии. Федеральный союз немецких промышленников рассматривает возможность заключения предварительных соглашений с казахской стороной", - отмечают источники агентства. Они также сообщают, что немецкая сторона заинтересована в доступе к природным ресурсам Казахстана, а казахская - в получении технологий, позволяющих добывать и перерабатывать полезные ископаемые.

Казахстан наряду с Китаем, отмечает РосБизнесКонсалтинг, обладает уникальным запасом редких природных ресурсов: урана, цинка, хрома, золота, меди, молибдена и железа. Страна также богата запасами природного газа и нефти.