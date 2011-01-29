На Закарпатье гаишники нашли в легковушке оружие и боеприпасы

Вчера в Иршавском районе Закарпатской области сотрудниками взвода сопровождения ОГАИ УМВД в ходе проверки автомобиля "Шкода-октавия" нашли в нем автомат, гранату Ф-1, 87 патронов разного калибра и три магазина к АК.

Как сообщили УНИАН в ГАИ УМВД Украины в Закарпатской области, изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя автомобиля.