УАК: из-за вмешательства государства гречку продают полулегально

Попытки контролирующих государственных органов не допустить подорожания гречки, приводят к тому, что производители гречневой крупы вынуждены торговать полулегально, либо вообще приостанавливать ее реализацию. Об этом говорится в сообщении Украинской аграрной конфедерации (УАК), переданном агентству УНИАН.

«Гречка в Украине есть, но ввиду усилившегося контроля за ее продавцами, последние вынуждены торговать ею полулегально, нагнетая ажиотаж», - отмечается в сообщении.

Акцентируется также, что рынок гречки уходит в «тень» - на витринах оптовых баз гречки с указанием цены нет, но из-под прилавка мелкооптовую партию гречневой крупы можно купить по цене до 18 грн. за кг. «Лучше не торговать, чем отчитываться перед контролирующими органами», - цитирует торговцев УАК.

При этом в конфедерации не сообщили, в каких регионах производители прекратили продажу гречки, сославшись на то, что опасаются спровоцировать усиленные проверки местных предприятий со стороны государственных контролирующих органов, расположенных в тех регионах.

Эксперты УАК отметили, что в начале 2010 года, исходя из потребностей внутреннего рынка гречневой крупы, стал очевидным надвигающейся его дефицит. Ввиду убыточности культуры за 5 последних лет посевы гречихи в Украине снизились, и в 2010 году было собрано лишь 133 тыс. тонн этой культуры. Оскудевшие переходящие запасы и снижение валового сбора повлекло повышение цен. Одновременно усилился ценовой контроль со стороны государства, что усилило ажиотаж.

Справка УНИАН. В последние годы производство гречки в Украине постоянно сокращалось: производство гречки урожая 2009 года составило 188,6 тыс. тонн; урожая 2008 года - 241 тыс. тонн; урожая 2007 года – 217,4 тыс. тонн.

На 27 января 2011 г. в торговых сетях Киева стоимость килограмма фасованной гречки колебалась от 18 грн. (как правило, продукция "собственных торговых марок") до 23-26 грн. у производителей гречневой крупы.

На 20 января стоимость 1 кг фасованной гречки колебалась от 18 до 20 грн., 1 кг развесной - 15,50 - 16 грн.

В декабре 2010 года 1 кг фасованной гречки стоил около 13 грн., развесной - 10-11 грн.