«Укртелеком» сократил льготы для ветеранов войны

В Киеве ОАО «Укртелеком» сократил льготы для ветеранов Великой Отечественной войны и жертв нацистских преследований.

В частности, в адрес инвалида ВОВ первой группы поступило письмо от Киевского городского филиала ОАО «Укртелеком», текст которого был передан в УНИАН.

В письме отмечается, что в связи с отказом Главного управления труда и социальной защиты населения КГГА принимать к возмещению затраты Киевского городского филиала ОАО «Укртелеком», связанные с предоставлением на льготных условиях местных телефонных разговоров сверх нетарифицированного количества секунд, объем предоставления льгот будет существенно сокращен.

Таким образом, сообщается в письме, с 1 января 2011 года льготы, предусмотренные законами «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», будут применяться исключительно к абонентной плате.

«Укртелеком» объясняет, что «абонентная плата» – это фиксированный платеж, а оплата за секунду разговора, которая превышает нетарифицированные секунды общей длительности местных разговоров, не подпадает под это определение в соответствии с законом «О телекоммуникациях». И их ветеранам отныне придется оплачивать в полном объеме.

Ранее ветераны платили «абонентную плату» 2 гривни 4 копейки без НДС (в абонплату входит 12000 секунд разговоров).

Как стало известно агентству, подобные письма получили ветераны и другие льготные категории населения, в частности, «чернобыльцы», в других регионах Украины.