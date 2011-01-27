Киевэнерго: температура падает, переговоры ведутся, долги только растут

В АК “Киевэнерго” заявляют, что невозможно спрогнозировать, когда улучшится ситуация с теплоснабжением домов киевлян.

Об этом УНИАН сказал информированный источник в “Киевэнерго”.

Отвечая на вопрос, как решается ситуация с расчетами по долгам как с самой компанией, так и компании с “Нафтогазом”, и когда возобновиться нормальная подача тепла киевлянам, собеседник агентства, в частности, сказал: “Прогнозировать, когда улучшится ситуация, в принципе не возможно. Потому что мы ею не управляем. Ею управляют газовщики. Если их кто-то убедит, то тогда они возобновят подачу газа, а пока они ездят по городам в областях и отключают...”.

Собеседник отметил, что хоть переговорный процесс по ситуации ведется, но пока каких-то результатов нет. Позиция энергокомпании остается такой, какая была неделю назад, когда только началось ограничение поставок газа: “Наша позиция – мы ее повесили на нашем сайте 19 января, и с 19-го ничего не меняется. Ничего не изменилось: температура как падала, так и падает, переговоры как велись, так и ведутся, долги только растут, а ситуация не меняется”.

Комментируя вчерашнее заявление главы Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА о том, что город на сегодняшний день практически не имеет долгов перед “Киевэнерго” и новые долги по разнице в тарифах должны погашаться уже через госбюджет, представитель компании отметил, что “Киевэнерго” все равно, откуда им перечислят эти деньги:

“Нам все равно, кто перечислит нам деньги - госбюджет или горбюджет... Руководство компании встречается и с правительством, и с представителями местных властей, все занимаются решением вопроса. А вопрос в том, что газовщикам нужны деньги для расчета с россиянами за газ. Но у нас нет поступлений, и мы, соответственно, не можем проплатить”, - сказал собеседник агентства.

Источник также сообщил, что сейчас температура теплоносителя, который выходит с ТЕЦ, почти на 20 градусов ниже показателя температурного графика, рассчитанного для сегодняшних погодных условий. И это, естественно, очень хорошо чувствуют киевляне.

“Учитывая, что холодает, население сразу почувствовало. Потому что по норме должна быть температура теплоносителя на выходе с ТЕЦ выше 80 градусов, а он сейчас чуть выше 60. Грубо говоря, 20 градусов недогрев. Это, конечно же, еще не критически. Для оборудования это опасности не несет, но уже критически для населения”, - прокомментировал источник понижение температуры теплоносителя.

Напомним, 20 января “Киевэнерго” сообщила, чтоо 19 января с 14.00 «Киевтрансгазом» начато принудительное снижение давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обслуживающей дома, в которых живут около 2 млн. киевлян.

В компании отметили, что между «Киевэнерго» и газовщиками подписаны договора на поставку газа для выработки тепловой энергии для нужд населения, но возникли сложности из-за обязательного условия о 30% предоплате, осуществить которую не представляется возможным из-за уже имеющихся долгов компании перед поставщиками топлива, вызванной большой задолженностью перед “Киевэенрго”. Так, по данным компании, по состоянию на 19 января 2011 года долг «Киевэнерго» за потребленный газ составляет 1 млрд. 370 млн. грн. При этом долги перед компанией потребителей и бюджета совокупно составляют более 3,5 млрд. грн.

Ожидаемый на 1 февраля 2011 года долг по компенсации разницы между затратами компании на производство тепловой энергии и установленными тарифами составит 1 млрд. 119 млн. грн. (на 1 января 2011 года составлял 1 млрд. 9 млн. грн.).

В “Киевэнерго” отметили, что значительное снижение давления газа может привести к отключению энергетического оборудования (блоки и котлы). В случае изменения ситуации “Киевэнерго” обещало сообщать дополнительно.