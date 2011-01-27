На украинско-словацкой границе - огромные очереди из фур

На украинско-словацкой границе из-за отсутствия разрешений на транзит по территории Польши возникли большие очереди грузовиков.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

Как говорится в сообщении, после новогодних и рождественских праздников на подъезде к украинско-словацкой границе образовались очереди из 200 грузовиков. В очередях, в основном, стоят российские перевозчики.

«Причина такого резкого наплыва грузовых транспортных средств в сторону Словакии в том, что в Ассоциации международных автомобильных перевозок временно отсутствуют разрешения на перемещение грузов из России по территории Польши. Поэтому большинство перевозчиков избрало для пересечения границы именно пункт пропуска «Ужгород - Вышне Немецке»», - уточняют в пресс-службе.

Очереди возникают в основном из-за низкой пропускной способности словацкого пункта пропуска.

В то же время, по сообщению пресс-службы таможни, вчера, 26 января, во время официальной встречи руководства Чопской и Михайловецкой таможен (Словакия) по случаю Международного дня таможенника, обе стороны заверили представителей масс-медиа, что еще на предыдущих недавних встречах достигли договоренности об увеличении количества таможенного оформления грузовиков с 100 до 200 в сутки в обоих направлениях.

По словам заместителя начальника Михаловецкой таможни Милана КАЧУРИКА, очереди возникли и на словацкой, и на украинской стороне границы. Для того, чтобы уменьшить очереди, таможенники задействовали в пункте пропуска «Вышне Немецке» дополнительную технику и персонал.

«Что касается мощностей грузового международного пункта пропуска «Ужгород», то в настоящее время его пропускная способность достигает 200-300 грузовиков. Чопские таможенники прилагают максимум усилий, чтобы способствовать быстрому оформлению всех без исключения грузовиков», - уточнили в пресс-службе Чопской таможни.